O Azores Rallye, prova pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e Campeonato de Portugal, foi adiado devido à pandemia de Covid-19, não existindo ainda nova data para a realização, anunciaram hoje os organizadores.

O Grupo Desportivo Comercial, responsável pelo rali, informou em comunicado que adiou a prova que iria ocorrer de 26 a 28 de março, devido às "medidas emanadas pela reunião extraordinária do Conselho de Governo dos Açores" e face à "evolução da pandemia do coronavírus".

"A organização do Azores Rallye procura agora, com a FIA [Federação Internacional do Automóvel], o Eurosport Events e a FPAK [Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting] definir nova data para a realização da edição 55 da prova, num anúncio que será efetuado tão breve quanto possível", lê-se no comunicado.