Covid-19

O Instituto Politécnico do Porto, frequentado por cerca de 18.300 estudantes, suspendeu desde hoje e até 27 de março as atividades letivas em todas as suas escolas distribuídas por três campus, devido ao evoluir do surto de Covid-19.

"As dificuldades crescentes que se têm sentido no normal funcionamento das atividades letivas e a preocupação em assegurar condições idênticas para todos os estudantes, independentemente da escola ou da sua morada, aconselham a alteração das medidas que têm estado em vigor", justifica o Politécnico do Porto (P.Porto) num comunicado publicado na quarta-feira à noite na sua página da Internet.

Face à declaração do Covid-19 como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), alteraram-se as circunstâncias que permitiam manter a regularidade das atividades letivas nas escolas, com as exceções conhecidas da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculos (ESMAE), no Porto, cujas atividades letivas já tinham sido suspensas na semana passada, e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), no campus 3, na zona do Tâmega e Sousa, encerrada esta semana, refere o P.Porto.