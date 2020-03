Actualidade

O Instituto da Economia Mundial (IfW) de Kiel prevê uma "dura recessão económica" no país em 2020, exercício no qual o PIB poderá recuar 0,1%, devido à pandemia do novo coronavírus, seguida de uma forte recuperação em 2021.

O IfW, um dos principais institutos da Alemanha, indica que este "efeito em V" conjuntural ocorrerá não só neste país, mas também no conjunto das economias europeias e no resto do mundo, e adianta que as suasd contas públicas ainda serão ligeiramente positivas em 2020, mas apontam para um saldo algo negativo no próximo ano.

O instituto cita a pandemia como razão para a interrupção da recuperação da atividade que se tinha registado na Alemanha e que "custará mais de um ponto percentual de produção económica este ano".