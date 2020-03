Covid-19

A Casa da Música, no Porto, anunciou hoje o cancelamento dos concertos até 03 de abril, limitando a atividade da instituição a visitas guiadas e à restauração.

Em comunicado, a Fundação Casa da Música realça que o "reembolso do valor dos bilhetes será feito presencialmente na bilheteira da Casa da Música, se aí foram adquiridos, ou eletronicamente, se foram obtidos 'online'", acrescentando ainda que informação adicional será disponibilizada, caso necessário.

O anúncio é feito no dia em que a Casa da Música iria receber o concerto de Dave Holland, Kenny Barron e Jonathan Blake, com o cancelamento a abranger dezenas de espetáculos e atividades da programação da instituição até 03 de abril, como a atuação da Orquestra Sinfónica do Porto na sexta-feira ou os concertos de Bárbara Tinoco e Pedro Caldeira Cabral, entre muitos outros.