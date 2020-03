Covid-19

Os dois candidatos à liderança da JSD, Alexandre Poço e Sofia Matos, decidiram cancelar todas as iniciativas de campanha presenciais, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Em comunicados separados colocados nas suas páginas das redes sociais na quarta-feira à noite, ambos apelam à responsabilidade dos jovens para evitar uma maior propagação da doença em Portugal.

"Apesar de não se ter conhecimento de nenhum caso confirmado de infeção por coronavírus nos militantes e simpatizantes da JSD, o nosso objetivo como um todo deve ser a redução da exposição da nossa comunidade e contribuir para conter a disseminação do vírus na população em geral. Assim, sem alarmismos, mas com responsabilidade, suspenderei todas as iniciativas presenciais de campanha, no âmbito da minha candidatura à liderança da Juventude Social Democrata", escreveu Alexandre Poço, atual vice-presidente da estrutura.