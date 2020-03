Covid-19

As vendas de automóveis na China registaram em fevereiro passado uma queda homóloga de 81,7%, à medida que o surto de Covid-19 paralisou o país, prolongando a crise num setor em contração nos últimos dois anos.

As vendas de veículos utilitários desportivos, 'minivans' e 'sedans' no maior mercado automóvel do mundo caíram para 224.000 unidades, segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.

Concessionárias de automóveis, cinemas e outras empresas dependentes do consumo foram obrigadas a permanecer fechadas após as férias do Ano Novo Lunar, visando conter a propagação do novo coronavírus, que fez mais de 3.100 mortos no país asiático.