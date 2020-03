Covid- 19

A Câmara de Coimbra encerrou todos os equipamentos municipais, cancelou os eventos públicos promovidos pelo município, suspendeu feiras e reforçou a desinfeção das viaturas dos serviços de transportes urbanos, até 03 de abril, devido ao Covid- 19.

Atendendo a que se torna "necessário tomar medidas extraordinárias complementares para minimizar os efeitos da propagação" do surto epidémico de coronavírus, a autarquia cancelou "todos os eventos públicos" promovidos pela Câmara, como atividades culturais, desportivas e recreativas, espetáculos e atividades para grupos escolares, entre outras.

Equipamentos como a Casa da Cultura ou o Convento São Francisco, as piscinas municipais e o Pavilhão Multidesportos, o Estádio de Taveiro e a pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra ou o campo de futebol da Arregaça, por exemplo, ficam, assim, encerrados até 03 de abril, de acordo com o despacho do presidente da Câmara, Manuel Machado, emitido na quarta-feira.