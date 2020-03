Guiné-Bissau/Eleições

O Governo liderado por Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro pelo autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou hoje que ninguém foi "perseguido, amedrontado ou detido" pelas forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau.

Num comunicado divulgado à imprensa, o Governo de Nuno Nabian lamenta e repudia "informações que têm sido veiculadas pela comunicação social", a dar conta de "atos de intimidação e ameaças contra antigos membros do Governo".

"Estas informações são desenquadradas e desajustadas à realidade dos factos, visam tão-somente lançar uma imagem de confusão, de caos e de autoritarismo no país com a finalidade de vitimização pessoal, e a partir destas manobras poluídas, obter ganhos político e diplomáticos", refere-se no comunicado, assinado pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares Mamadu Serifo Jaquité.