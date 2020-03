Actualidade

O Tribunal de Leiria condenou hoje a oito anos de internamento a mulher que viveu seis meses com o pai morto em Caldas da Rainha, considerando-a também inimputável.

Na leitura do acórdão, a juiz presidente do coletivo anunciou que a mulher, de 62 anos, foi absolvida do crime de burla informática, mas foi condenada pelos crimes de profanação do cadáver do pai e burla tributária.

"Considera-se inimputável dos crimes cometidos", disse ainda a juíza, acrescentando que se trata de uma pessoa "perigosa", pelo que foi ordenada uma "pena de segurança" de internamento por oito anos num "estabelecimento adequado".