Actualidade

O Governo regulamentou hoje o teletrabalho dos profissionais da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a pedido de trabalhador, e com horário definido pelo empregador, segundo um despacho publicado em Diário da República.

O diploma, que contém as minutas de acordo a celebrar com o trabalhador a quem foi autorizado o teletrabalho, regulamenta ainda a duração e organização do tempo de trabalho na ACT, na qual há várias modalidades de horários, mas onde o horário flexível é "em regra" a modalidade de horário flexível, segundo o diploma.

Quanto ao teletrabalho, o Regulamento Interno de Duração e Organização do Tempo de Trabalho e de Prestação de Trabalho em Regime de Teletrabalho da Autoridade para as Condições do Trabalho, hoje publicado em Diário da República, determina que acontece por "requerimento do trabalhador" e "não pode exceder" um ano.