Covid-19

Os ministros da Saúde da União Europeia realizam hoje à tarde a primeira conferência telefónica no quadro das medidas de reforço de coordenação da resposta da União Europeia ao surto de Covid-19 decididas na passada terça-feira pelos líderes europeus.

Na sexta-feira, também os ministros do Interior da UE realizarão uma videoconferência, com o mesmo objetivo, igualmente em cumprimento das decisões tomadas pelos chefes de Estado e de Governo da União na videoconferência celebrada na terça, indicou hoje o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer.

O porta-voz indicou que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que tinha previsto deslocar-se hoje à Grécia, "decidiu permanecer em Bruxelas e organizou hoje de manhã uma reunião com comissários para fazer um ponto de situação com base nos últimos desenvolvimentos relacionados com a crise do [novo] coronavírus e para fazer avançar as decisões adotadas no último Conselho Europeu".