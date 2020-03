Covid-19

O Governo criou um grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e retalho, que tem hoje a primeira reunião, para avaliar a evolução da cadeia de abastecimento face ao surto de Covid-19.

Segundo informação divulgada hoje pelo gabinete do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, a primeira reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas pelo Covid-19 decorrerá a partir das 14:30, eno Ministério da Economia, em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o grupo foi criado "face à necessidade de acompanhar e avaliar a evolução da cadeia de abastecimento nos setores agroalimentar e do retalho".