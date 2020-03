Actualidade

Redação, 12 mar 2020 (Lisboa) - A Mota-Engil estima que Moçambique seja "o principal contribuidor" para o crescimento do grupo em África nos próximos anos, onde a faturação cresceu 11% para mil milhões de euros em 2019 e a previsão de longo prazo é "positiva".

"Estima-se que Moçambique seja o principal contribuidor para o crescimento durante os próximos anos devido aos contratos em execução (Vale) e potenciais novos contratos que possam vir a ser adjudicados, mantendo a Mota-Engil uma forte operação nos outros mercados principais", avança a empresa numa apresentação dos resultados de 2019 enviada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo adianta, no ano passado a margem EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) em África foi de 22%, "com contribuição resiliente dos principais mercados", sendo a previsão para 2020 de um "crescimento do volume de negócios em um dígito (alto) e margem EBITDA de 20%".