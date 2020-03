Covid-19

O futebolista Cristiano Ronaldo respeitou "todas as condições de segurança" quando se deslocou ao Hospital Central do Funchal para visitar a sua mãe, garantiram hoje as autoridades regionais, numa altura em que o atleta permanece na Madeira.

"Não posso falar sobre esse assunto por uma questão de salvaguarda dos dados, mas quero dizer que a situação foi devidamente analisada e está, neste momento, garantida que não há qualquer possibilidade de infeção", disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O governante falava em conferência de imprensa, no Funchal, onde apresentou um conjunto de "medidas adicionais" de contenção da pandemia de Covid-19 na região, nomeadamente a suspensão de todas as autorizações para atracagem de navios de cruzeiro e iates nos portos e marinas do arquipélago e a medição da temperatura dos passageiros nos aeroportos.