Covid-19

O Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, em Calvão, Vagos, suspendeu as aulas depois de ter tido conhecimento de que uma aluna esteve em "contacto próximo" com uma jovem de Santa Maria da Feira infetada com Covid-19.

"A situação desta nossa aluna configura um caso suspeito de Covid-19", justifica a direção do colégio católico frequentado por 900 alunos, adiantando que "as atividades letivas estão suspensas até ser conhecido o resultado dos exames que a jovem terá de realizar".

Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite no Facebook, os responsáveis do Colégio garantem que a decisão de suspender as atividades letivas foi tomada "depois de consultadas as autoridades locais" de saúde.