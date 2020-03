Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje deixar as taxas de juro inalteradas e anunciou um programa de empréstimos a longo prazo para garantir maior liquidez no sistema financeiro durante a crise do coronavírus.

O BCE indicou que conta também comprar 120 mil milhões de euros de dívida pública e privada suplementar até ao fim do ano.

As decisões foram divulgadas em comunicado após uma reunião de política monetária do BCE, seguindo-se uma conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde.