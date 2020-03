Covid 19

A Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) anunciou hoje que desconvocou a greve que estava agendada para dia 20 de março e admite cancelar os festejos do 1.º de Maio.

O anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa, em Lisboa, pelo secretário-geral da Fesap, José Abraão, e vigorará até que a federação considere estarem reunidas as condições de segurança sanitária essenciais para que tais ações possam realizar-se sem constrangimentos.

"A atual situação de epidemia de Covid-19 em Portugal que permanece hoje, tal como no resto da Europa, em fase de transmissão e identificação de novos casos, levou a Fesap a reorganizar e a ajustar a maioria das formas de protesto que tinha previsto para os próximos meses, em linha com o que havia sido ressalvado aquando da apresentação do calendário de ações de protesto", disse.