Direitos Humanos

O relatório sobre direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano "procura interferir nos assuntos internos" de Macau e da China, acusou hoje o Governo da região administrativa especial chinesa.

"O Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] reitera a sua firme oposição ao Departamento de Estado, o qual através do 'Relatório sobre Direitos Humanos' procura interferir nos assuntos internos da RAEM e da política doméstica da RPC [República Popular da China]", sustentaram as autoridades de Macau, de acordo com um comunicado difundido pelo Gabinete de Comunicação Social.

As autoridades salientaram que a "secção referente a Macau, no relatório da parte norte-americana é tendenciosa, produto de arrogância e preconcepções políticas".