Covid 19

O turismo religioso no Centro do país está a ser muito afetado pelo impacto do surto Covid-19, havendo uma "quebra galopante" nas reservas de alojamento em Fátima, disse hoje à agência Lusa o presidente da Turismo Centro.

"Tem havido muitos cancelamentos nas reservas para Fátima, que, nesta altura do ano, depende muito do mercado asiático", refere Pedro Machado.

O presidente da Entidade Regional, que abrange cem municípios do Centro do país, recorda que um dos principais mercados emissores de turistas para Fátima é a Coreia do Sul, país que registava hoje de manhã um total de 7.869 infetados com Covid- 19 e 66 vítimas mortais, segundo dados das autoridades locais de saúde pública.