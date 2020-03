Actualidade

A greve prevista para sexta-feira dos trabalhadores dos Serviços de Assistência Médico Social (SAMS) do Sul e Ilhas foi desconvocada "face às medidas de contenção e saúde pública" em curso no país, anunciou hoje fonte sindical.

"Face às medidas de contenção e de saúde pública que estão a ser implementadas no país e que necessariamente envolvem os profissionais de saúde ao serviço do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) e dos SAMS Sul e Ilhas, os sindicatos representativos destes trabalhadores decidiram desconvocar a greve decretada para dia 13 de março", lê-se num comunicado assinado pelos sindicatos e pela Comissão de Trabalhadores.

Segundo disse à agência Lusa Rui Marroni, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), "esta desconvocação da greve dá também uma oportunidade" à entidade patronal (o SBSI, agora designado por Mais Sindicato) para retomar o diálogo e os processos negociais dos Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT) dos trabalhadores ao seu serviço".