O presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique, Carlos Zacarias, disse hoje esperar que a queda do preço de petróleo no mercado internacional não tenha um impacto negativo nos investimentos no setor de gás natural no país.

O responsável da entidade reguladora do setor Carlos Zacarias referiu-se à influência que o comportamento do crude poderá ter nos grandes projetos de gás natural em Moçambique, falando em conferência de imprensa hoje, em Maputo.

"Como regulador, espero que essa baixa de preço de petróleo não seja por muito tempo e não tenha impacto negativo no investimento", declarou Carlos Zacarias.