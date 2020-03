Actualidade

O plantel do Desportivo das Aves, último classificado da I Liga, recusou treinar hoje e exige a regularização salarial dos meses de janeiro e fevereiro, constatou o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

"Face à falta de pagamento de dois meses de salários à generalidade do plantel da Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD e à situação mais gravosa na equipa de sub-23, superior a dois meses de atraso, o plantel principal suspendeu, nesta data, a atividade para exigir uma resposta imediata às suas solicitações e a regularização dos pagamentos em falta", lê-se num comunicado emitido pela entidade sindical.

O SJPF reforça que a greve do plantel avense não está relacionada com a Covid-19, declarada na quarta-feira como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, mas com o "incumprimento salarial" e "reiteradas promessas não concretizadas pela administração".