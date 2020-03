Actualidade

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), onde são negociadas as ações das maiores empresas do Brasil, paralisou pela segunda vez hoje ao registar uma queda de 15%, a 72.026 pontos, por volta das 11:15 locais (14h15 em Lisboa).

O Ibovespa, principal índice da Bovespa, havia parado suas negociações logo após a abertura das negociações, por volta das 10:22 locais (13:22 em Lisboa), quando caía 11,65%, a 75.247 pontos.

As duas paralisações foram causadas pelo acionamento do chamado "circuit breaker", termo em inglês usado para nomear um sistema automático de interrupção de operações devido a fortes flutuações no mercado de ações.