Covid-19

As principais bolsas europeias estavam hoje a cair quase 10%, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que mantém as taxas de juro inalteradas e um programa de empréstimos a longo prazo, durante a crise do coronavírus.

Cerca das 14:12 em Lisboa, o EuroStoxx 50 recuava 9,40% para 2.632,53 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 8,61%, 9,53% e 9,10%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 9,81% e 9,20%.