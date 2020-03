Covid-19

Francisco George, do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP), alertou hoje que as escolas, museus e outros equipamentos só podem fechar por ordem das autoridades de saúde e com base em critérios legais.

"O Conselho Nacional de Saúde Pública aprovou [na quarta-feira], por consenso, uma comunicação a endereçar ao Governo no sentido de recomendar que o encerramento total ou parcial seja unicamente ditado pela autoridade de saúde e não de uma forma arbitrária e desigual por decisões tomadas de forma dispersa sem serem baseadas em critérios legalmente instituídos", afirmou Francisco George à agência Lusa.

Para o especialista em saúde pública, "é preciso evitar encerramentos arbitrários", uma vez que todas essas medidas têm que ser decididas pela autoridade de saúde.