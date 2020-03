Covid-19

A República Checa declarou o estado de emergência por 30 dias devido à epidemia do novo coronavírus, encerrando as suas fronteiras para viajantes de quinze países, enquanto a Eslováquia fechou as fronteiras a todos os estrangeiros.

A República Checa encerrou as suas fronteiras para viajantes das "zonas de risco", nomeadamente quinze países, incluindo Alemanha, França e Reino Unido.

"Também proibimos cidadãos checos de entrar nestas zonas de risco", afirmou o primeiro-ministro checo, Andrej Babis, que também anunciou a proibição de eventos culturais, outros eventos que reúnam mais de 30 pessoas e o encerramento de restaurantes entre as 20:00 e às 06:00, com o objetivo de retardar a progressão do coronavírus.