Covid-19

Uma das primeiras pessoas internadas no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, infetada pelo Covid-19 está curada, depois de dois testes positivos, adiantou hoje à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Sem revelar pormenores quanto à idade ou género, a fonte revelou apenas que o paciente foi um dos primeiros internados nesta unidade e que, depois de dois testes positivos, teve hoje alta hospitalar.

SVF // LIL