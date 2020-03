Covid-19

O Grupo Amorim Luxury anunciou hoje que vai encerrar temporariamente, a partir de sexta-feira, os restaurantes JNcQUOI e as lojas Fashion Clinic e Gucci, em Lisboa, Porto e Algarve devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Em comunicado, o Grupo Amorim Luxury adianta que a decisão foi tomada "tendo em conta os interesses superiores de saúde pública, e em nome do bem estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva face ao surto e crescente ameaça do vírus Covid-19".

O Grupo Amorim Luxury entendeu assim, "após uma avaliação responsável da situação, encerrar temporariamente e a partir de amanhã [sexta-feira], dia 13 de março, os seus restaurantes JNcQUOI Avenida, JNcQUOI ASIA, Ladurée, o JNcQUOI CLUB, bem como as suas lojas Fashion Clinic e Gucci situadas em Lisboa, no Porto e no Algarve".