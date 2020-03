Covid-19

Os jogos da I Liga e II Liga de futebol foram hoje suspensos, por tempo indeterminado, devido à pandemia de Covid-19, confirmou à agência Lusa fonte ligada ao processo.

A suspensão foi decidida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, depois de já ter sido determinada a proibição de público nos jogos das 25.ª jornadas dos dois principais escalões.

A ronda 25 da I Liga estava marcada para o próximo fim de semana, com o líder FC Porto a visitar o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.