Covid-19

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, garantiu hoje que o BE "está solidário" com todas as medidas que o Governo adote para conter a pandemia do Covid-19, inclusivamente nas escolas, defendendo que estas "devem ser bem explicadas e bem preparadas".

A reunião entre o primeiro-ministro, António Costa, e delegação do BE, chefiada pela líder bloquista, Catarina Martins, durou cerca de uma hora, tendo sido este o segundo partido recebido na residência oficial.

"O BE está solidário com todas as medidas que devam ser adotadas, no âmbito das escolas ou outras, para conter esta pandemia, para proteger a população. O que nós transmitimos ao Governo é que todas as medidas devem ser bem explicadas e bem preparadas", respondeu Catarina Martins aos jornalistas, quando questionada sobre a possibilidade de fechar as escolas.