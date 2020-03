Covid-19

MEO, NOS e Vodafone vão emitir em sinal aberto o jogo entre Benfica e Tondela, da I Liga de futebol, transmitido pela BTV, face à interdição de público nos estádios, confirmaram hoje as operadoras à Lusa.

Tendo em conta a atual interdição de acesso aos estádios de futebol, a BTV, em conjunto com os operadores MEO, NOS e Vodafone, decidiu abrir o sinal do canal este final de semana, permitindo aos assinantes dos operadores que o distribuem verem em direto a transmissão do jogo Benfica-Tondela, da I Liga, confirmou a Lusa junto de fontes oficiais das três operadoras.

Antes, a SportTV tinha anunciado que os jogos das 25.ª e 26.ª jornadas da I Liga portuguesa de futebol vão ser transmitidos no seu canal aberto, devido à pandemia de Covid-19.