Covid-19

O deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira entrou hoje em quarentena na sequência do surto de Covid-19, disse à agência Lusa fonte do partido.

João Gonçalves Pereira foi aconselhado pelo líder parlamentar centrista, Telmo Correia, a fazer um período de quarentena depois de ter estado em contacto com a ex-presidente do partido Assunção Cristas, que por sua vez contactou com um infetado com o novo coronavírus.

Gonçalves Pereira torna-se assim no primeiro caso conhecido de um deputado a entrar em período de quarentena na sequência do surto de Covid-19.