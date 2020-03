Actualidade

Atores como Sónia Braga, no papel de Irmã Lúcia, Joaquim de Almeida (padre Ferreira), ou Goran Visnjic, da série Serviço de Urgência, como administrador de Ourém, são alguns dos protagonistas do filme "Fátima", com estreia prevista para 30 de abril.

A película, realizada por Marco Pontecorvo, que participou em sucessos como "A Guerra dos Tronos", "Firewall" e "Cartas para Julieta", teve hoje uma antestreia em Leiria, perante algum clero - entre o qual o cardeal António Marto e o bispo emérito de Leiria-Fátima, Serafim Ferreira e Silva - e funcionários do Santuário de Fátima, tendo sido anunciado que a sua estreia nos Estados Unidos acontecerá em 24 de abril.

Estas datas poderão, no entanto, vir a sofrer alteração tendo em conta a pandemia de Covid-19.