Covid-19

O Governo espanhol anunciou hoje uma transferência de 2.800 milhões de euros para apoiar os sistemas de saúde do país devido ao surto de Covid-19 e recomendou o encerramento de todas as escolas para conter a epidemia.

Este "primeiro pacote" de medidas para lutar contra o novo coronavírus foi anunciado pelo chefe do Governo, Pedro Sánchez, em conferência de imprensa.

Esta "muito importante injeção" de recursos económicos no Sistema Nacional de Saúde (SNS) faz parte do primeiro pacote de medidas sanitárias e económicas aprovadas pelo Conselho de Ministros, informou o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em conferência de imprensa.