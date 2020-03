Covid-19

A Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar, no concelho de Ovar, está encerrada devido à "confirmação de mais um caso de infeção" pelo novo coronavírus, revelou hoje a autarquia local.

Segundo fonte do município de Ovar, o fecho dessa unidade verifica-se "por decisão do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga" e deve-se ao facto de o novo diagnosticado ter frequentado esse espaço clínico.

Esta é a segunda unidade de saúde a encerrar em Ovar, no distrito de Aveiro, devido à doença Covid-19.