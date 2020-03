Covid-19

A chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, confirmou hoje que vai ser desaconselhada a realização de eventos públicos de mais de 500 pessoas para reduzir a propagação do surto do novo coronavírus Covid-19.

Jogos de futebol ou de râguebi foram alguns dos exemplos referidos.

"A decisão foi tomada de passar da fase de Contenção para a fase de Retardamento, a qual tem como objetivo atrasar a propagação do vírus para reduzir os número de casos no clímax, o que é importante para tentar aliviar a pressão no nosso serviço nacional de saúde", disse, após participar numa reunião de emergência com o governo britânico, especialistas e representantes das outras regiões do Reino Unido.