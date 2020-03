Covid-19

Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e a atual presidência croata do Conselho da União Europeia decidiram hoje cancelar ou adiar todas as reuniões ministeriais não essenciais, como medida preventiva face ao surto do novo coronavírus.

Em comunicado, o Conselho da UE, instituição na qual estão representados os 27 Estados-membros - e a que Portugal presidirá no primeiro semestre do próximo ano - indica que a decisão, hoje tomada por Charles Michel, Ursula von der Leyen e pelo primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic, prevê então que até ao final do corrente mês sejam mantidas apenas cinco reuniões a 27, entre as quais o Conselho Europeu, ao nível de chefes de Estado e de Governo, agendado para 26 e 27 de março em Bruxelas.

De acordo com os dirigentes da UE, "a capacidade da União de tomar decisões deve ser acautelada, de forma a assegurar uma ação efetivamente ao nível da União para limitar a propagação do [novo] coronavírus Covid-19 e para mitigar os seus efeitos, bem como para lidar com outros desafios essenciais para a União".