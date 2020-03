Actualidade

O livro "Belém e a Exposição do Mundo Português", do arquiteto Pedro Rito Nobre, publicado pela editora Livros Horizonte, aborda o bairro lisboeta de Belém, antes de ser escolhido como espaço da Exposição do Mundo Português, inaugurada em 1940.

Esta exposição, escreve Pedro Rito Nobre, de forma irónica, ao querer comemorar "uma história gloriosa e mitificada", recorreu à "demolição dos registos da história real".

Até então, Belém tivera uma malha urbana própria, que a "cidade histórica" da exposição veio destruir, para "incutir uma visão histórica ficcionada, farta em heróis e vitórias, sucessos e virtudes".