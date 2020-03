Covid-19

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, inaugurará, no dia 18, uma exposição do britânico Julian Opie, e a abertura será apenas transmitida pela Internet, com a presença do artista plástico, foi hoje anunciado.

A decisão, apresentada como "um acontecimento sem precedente para o museu", foi tomada seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, para controlar a propagação da doença Covid-19.

Assim, Julian Opie fará no dia 18 uma visita guiada à exposição no Museu Coleção Berardo, através das redes sociais do museus, a partir das 19:00.