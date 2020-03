Actualidade

O presidente do PSD afirmou hoje que uma das alterações que pretende introduzir na Constituição é na composição e nomeação de órgãos judiciais, como o Conselho Superior do Ministério Público, de forma a "não haver juízes em causa própria".

Questionado pelos jornalistas, no final de uma reunião com a CGTP na sede nacional do partido, sobre a decisão hoje anunciada pelo partido de avançar com um projeto de revisão constitucional, Rui Rio explicou que este não será entregue durante o processo atualmente em curso, aberto pelo Chega, porque tal implicava ter apenas um mês para preparar o texto.

"Não vamos a jogo agora não é porque tenha sido o Chega, não tenho problema de ir atrás de propostas do BE ou do Chega, o problema é que, se assim fosse, teríamos apenas 30 dias para apresentar o projeto de revisão constitucional", afirmou, considerando que este prazo não é suficiente para o fazer com "a devida qualidade e ponderação".