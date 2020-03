Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu hoje poder apoiar uma declaração de estado de emergência devido ao novo coronavírus "se um dia for necessário", mas dizendo que tal cenário não foi ainda colocado.

Questionado pelos jornalistas no final de uma reunião com a CGTP, na sede nacional do partido, Rui Rio escusou-se a comentar a hipótese de o PSD poder apoiar um Orçamento Retificativo, lembrando que o orçamento para 2020 ainda nem sequer está em vigor.

"Neste momento, o Orçamento do Estado não está sequer em vigor, vai retificar o que nem sequer está em vigor? É um problema que não se coloca", disse.