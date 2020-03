Covid-19

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu hoje o apoio dos comunistas às medidas do Governo, apesar de ter algumas dúvidas, para combater e "dobrar esta curva" do surto de Covid-19.

Sem querer antecipar as medidas que lhe foram transmitidas pelo primeiro-ministro durante a reunião na Residência Oficial de São Bento, em Lisboa, Jerónimo de Sousa garantiu que apoiará as medidas governamentais, embora admita que não saiu mais descansado face à "complexidade tão grande" do problema.

"Da parte do PCP não faltará nenhum apoio ou proposta para que o nosso país e o nosso povo saia desta curva apertada", afirmou.