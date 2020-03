Actualidade

O líder do PSD apelou hoje ao PS que apresente rapidamente os nomes para os órgãos externos "menos polémicos" que têm de ser indicados pelo parlamento, admitindo que, se "forem razoáveis", apelará à bancada para que não os inviabilize.

No final de uma reunião com a CGTP, na sede nacional, Rio foi questionado sobre o falhanço, há duas semanas, da eleição pelo parlamento dos nomes propostos pelo PS para presidente do Conselho Económico e Social (Correia de Campos, que já desistiu de se recandidatar), dos dois juízes ao Tribunal Constitucional (Vitalino Canas e Clemente Lima) e até da lista conjunta entre socialistas e sociais-democratas para o Conselho Superior da Magistratura, afirmando que "não houve acordo algum".

"Um acordo pressupõe que os nomes que o PS aponta ou foram escolhidos em conjunto ou pelo menos o PSD sente-se entusiasmado e apoia os nomes indicados por outros partidos. Não foi exatamente assim, o que aconteceu é que nos foram comunicados os nomes, eu fiz um comentário - que não vou tornar público - mas não houve acordo nenhum", disse.