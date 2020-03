Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a cair 9,76% para 3.805,92 pontos, no nível mínimo desde novembro de 1995, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram com quedas acima de 10%.

A bolsa de Paris desceu 12,28%, a queda mais forte da sua história, Frankfurt afundou 12,24%, na pior sessão desde 1989, e Madrid também registou uma descida de 14,06%, a maior desde que existe o Ibex 35.

Milão fechou a perder 16,92%, também a pior sessão desde que índice FTSE Mib foi criado em 1998 e Londres caiu 10,87%, a maior queda desde 1987, segundo as agências noticiosas internacionais.