A Câmara do Funchal decidiu encerrar as praias geridas pela empresa FrenteMar devido à pandemia do Covid-19, informou hoje o município.

De acordo com o despacho assinado pelo presidente da Câmara do Funchal, ficam fechados as praias do Lido, Ponta Gorda, Poça do Gomes - Doca do Cavacas, Barreirinha.

A autarquia determinou também o reforço das medidas previstas no plano de contingência interno da Câmara o Funchal para os mercados municipais, como a higienização do local, sala de isolamento, informação ao pessoal e etiqueta respiratória, entre outras.