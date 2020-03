Covid-19

Um aluno de 14 anos de Penacova, suspeito de estar infetado com coronavírus, esteve isolado 12 horas numa sala da escola, na terça-feira, por falta de resposta da linha SNS24, disse à agência Lusa a diretora do agrupamento.

Na terça-feira, no início das aulas, às 08:30, o aluno do 8.º ano apresentava "muita tosse" e informou que o irmão tinha estado numa visita a Madrid, sendo que a escola decidiu, por prevenção, acionar o plano de contingência e colocá-lo na sala de isolamento previamente definida, contou à Lusa a diretora do Agrupamento de Escolas de Penacova, Ana Clara Almeida.

"Nós temos um fluxograma da Direção-Geral de Saúde, a que temos de obedecer. Quando há um caso suspeito, deve-se isolar o aluno. Esse passo foi feito, mas ficámos empancados no segundo, que é comunicar ao SNS24. A partir daí, não tivemos qualquer apoio", critica a responsável.