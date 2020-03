Covid-19

A maioria dos seguros de saúde não cobre as despesas relacionadas com epidemias oficialmente declaradas como a atual, causada pelo novo coronavírus, disse hoje à Lusa a especialista da Deco - Associação de Defesa do Consumidor.

O levantamento efetuado pela Deco revela que "todos os seguros de saúde analisados, à exceção de um, excluem as despesas relacionadas com doenças epidémicas oficialmente declaradas", disse Mónica Dias, técnica de seguros da associação de defesa do consumidor.

"Numa situação de epidemia oficialmente declarada, que é o que temos atualmente, encontrámos apenas uma exceção, que é a de uma seguradora que é uma mútua francesa", acrescentou a especialista.