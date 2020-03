Covid-19

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) anunciaram hoje que a Linha de Saúde 24 está a ser alvo de "intervenções técnicas" com o objetivo de regularizar o serviço com "a máxima brevidade".

Em comunicado divulgado na página da internet, os SPMS refere que a Linha de Saúde 24 (800 24 24 24) tem estado submetida "a uma pressão excecional" e tem atingindo "níveis de atendimento incomuns".

Segundo os SPMS, o excesso de chamadas recebidas criou um pico que gerou alguma instabilidade da Linha de Saúde 24.