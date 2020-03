Covid-19

A Câmara de Setúbal declarou hoje "situação de alerta" no concelho face à previsível evolução, da fase de contenção alargada para a fase de mitigação, da Covid-19 e na sequência de a doença ter sido declarada pandemia.

O despacho, assinado pela presidente da câmara, Maria das Dores Meira, que estará em vigor "até que a Direção-Geral da Saúde declare o fim da fase de recuperação, conforme definida no Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (Covid-19)", determina também a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal, com efeitos desde as 14:00 de hoje.

O documento, a que a agência Lusa teve acesso, convoca igualmente a Comissão Municipal de Proteção Civil de Setúbal para uma reunião na sexta-feira, pelas 17:00, no Fórum Municipal Luísa Todi.