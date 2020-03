Covid-19

O bastonário da Ordem dos Médicos defendeu hoje que o Governo não pode adiar mais medidas urgentes, como o encerramento de escolas e cinemas, para controlar a propagação da Covid-19, sob pena de Portugal "correr atrás do prejuízo".

"A Ordem dos Médicos continua do lado do Governo, apoiará o que o senhor primeiro-ministro hoje decidir, mas é preciso avançar rapidamente, com medidas mais drásticas, mais fortes porque sem elas é evidente que começamos a ficar para trás" no combate ao novo coronavírus, disse à agência Lusa Miguel Guimarães.

Segundo o bastonário, Portugal está "no meio de uma ponte" em que é preciso garantir que "a infeção começa a ser contida" e para isso o Governo pode ter que "tomar decisões difíceis" como o encerramento de algumas instituições e de escolas, mas neste caso mantendo o ensino à distância.